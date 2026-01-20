Panamá se prepara para celebrar a Don Bosco con una novena marcada por la fe y la historia

Este año, la festividad cobra un significado especial al coincidir con el centenario de la Arquidiócesis de Panamá, los 150 años de los salesianos cooperadores y los 119 años de presencia salesiana en el país, marcada por su labor educativa y pastoral en favor de la juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 22 de enero, Panamá dará inicio a la tradicional novena en honor a San Juan Bosco, una de las celebraciones religiosas más esperadas por la comunidad salesiana y fieles devotos.

Este año, la festividad cobra un significado especial al coincidir con el centenario de la Arquidiócesis de Panamá, los 150 años de los salesianos cooperadores y los 119 años de presencia salesiana en el país, marcada por su labor educativa y pastoral en favor de la juventud.

Bajo el lema “Con Don Bosco y María, creyentes y libres para servir”, la celebración busca resaltar el legado espiritual del santo italiano y su mensaje centrado en la educación, la prevención y el acompañamiento de niños y jóvenes, pilares que siguen vigentes en los barrios y comunidades del país.

Durante un recorrido por la Basílica Menor Don Bosco, fieles compartieron testimonios de fe y agradecimiento: "Estando yo aquí en el Santísimo, en este templo, entonces fue un milagro para mí que le hicieran la operación de los pulmones y ahora él está muy bien", manifestó el feligrés Patrocinio Garay.

Por su parte, el padre Pepe Leo, sacerdote salesiano, destacó la importancia de una reliquia de San Juan Bosco que se conserva en el templo: "Ahora, de lo que queda de la religión, nosotros tenemos solo el brazo derecho de Don Bosco (...) pero es el brazo derecho, ese brazo que bendiga a la gente, que perdonó los pecados, y lo tenemos aquí".

Otros feligreses también resaltan la importancia del acompañamiento cercano a la niñez y la juventud, sobre todo en comunidades vulnerables donde muchas veces no son escuchados.

