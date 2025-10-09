Panamá realizará su primera telecirugía robótica en la Ciudad de la Salud

La intervención tendrá lugar en la Ciudad de la Salud y consistirá en una prostatectomía radical robótica para extirpar la próstata a un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este viernes 10 de octubre se llevará a cabo la primera telecirugía robótica en Panamá, un procedimiento que marcará un hito en la historia médica del país. La intervención tendrá lugar en la Ciudad de la Salud y consistirá en una prostatectomía radical robótica para extirpar la próstata a un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer.

La cirugía será realizada a distancia: mientras el paciente y el robot quirúrgico estarán en un quirófano del bloque operatorio, los especialistas manejarán el equipo desde el Centro de Simulación Avanzada, ubicado a más de 1,000 metros de distancia. El control se hará mediante una consola especializada y en comunicación constante con el equipo médico presente en el quirófano.

De acuerdo con los especialistas, este avance permitirá intervenciones más precisas y menos invasivas, reduciendo los riesgos de incontinencia urinaria y acelerando la recuperación del paciente, quien podría recibir el alta médica en menos de 24 horas tras la cirugía.

La operación estará dirigida por el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), junto al doctor Vipul Patel, urólogo estadounidense reconocido a nivel mundial, invitado a Panamá para participar en este procedimiento pionero.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en los próximos años se incorporarán más robots quirúrgicos en la Ciudad de la Salud y en hospitales del interior del país, con el fin de ampliar el acceso a procedimientos de alta complejidad y garantizar atención médica de primer nivel en todo el territorio nacional.

La CSS destacó que esta primera experiencia marca el inicio de un proyecto nacional de telecirugía, cuyo objetivo es que especialistas ubicados en la capital puedan operar a distancia a pacientes en hospitales del interior.