Panamá realizará segundo simulacro nacional de evacuación este lunes
La actividad, organizada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se llevará a cabo a las 10:00 a.m.
Panamá/Panamá se prepara para realizar este lunes su Segundo Simulacro Nacional de Evacuación, una jornada que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante emergencias y desastres naturales.
La actividad, organizada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se llevará a cabo a las 10:00 a.m. y abarcará todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones, residencias, comercios, escuelas, hospitales e incluso el sector ganadero.
Hagamos la evacuación de manera calmada”, pidió el director de Sinaproc, Omar Smith, quien recordó que este tipo de ejercicios son fundamentales para que la ciudadanía sepa cómo actuar en situaciones de riesgo.
Llamado a mejorar las rutas de evacuación
Smith reconoció que, aunque estos simulacros se han realizado en los últimos años, todavía hay aspectos importantes que deben corregirse. “Debemos mejorar las rutas de evacuación, que por lo general están obstaculizadas en las entidades; se utilizan para otras cosas, como depósito, archivos o extintores”, señaló.
Este es el segundo año consecutivo que se realiza el simulacro a nivel nacional, aunque el director recordó que “la norma dice que es mínimo dos veces al año”.
El simulacro también busca concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y el rol que cada ciudadano juega en la seguridad colectiva.
“Que se preparen, que sean conscientes, la prevención empieza por uno mismo”, indicó el viceministro de Gobierno Juan Francisco Borrell Cal, durante una caminata informativa realizada este domingo. Señaló que, a pesar de que, este es el segundo simulacro a nivel nacional, siempre hay que seguir concienciando a la ciudadanía y aprender cosas nuevas.
En cuanto a las recientes afectaciones por las lluvias en Veraguas, el funcionario explicó que, aunque las imágenes difundidas parecían graves, la situación fue más limitada. “Las imágenes impresionan, pero cuando se entró a inspeccionar el área, solo se afectaron cuatro casas, menos de 10”, puntualizó.
Las autoridades exhortan a la población a participar activamente en el simulacro, a revisar sus rutas de evacuación y a no bloquear las salidas de emergencia en hogares, edificios e instituciones.
Con información de Luis de Jesús Mendoza.