Instituciones de Coclé se preparan para simulacro nacional de evacuación

Las autoridades de seguridad en la provincia de Coclé informaron que ya se encuentran listos los preparativos para el simulacro nacional de evacuación, que se llevará a cabo en 60 instituciones públicas, privadas, centros educativos y universidades de la región.

El objetivo de este ejercicio es fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias naturales y promover la cultura de prevención entre la población.

En esta ocasión, la Escuela Simeón Conte fue seleccionada como centro representativo del simulacro, debido a que cuenta con un plan de gestión de riesgos previamente establecido y con protocolos definidos para actuar en caso de desastres naturales.

“En caso de desastres, nosotros vamos a medir que el tiempo se cumpla, según el plan que ellos mantienen, desde el momento en que se da la alarma hasta que todos hayan desalojado las instalaciones”, explicaron las autoridades encargadas del ejercicio.

El Cuerpo de Bomberos de la provincia reiteró la importancia de respetar las rutas de evacuación durante el simulacro, señalando que esto garantiza una salida rápida y segura para todos los participantes en situaciones de emergencia.

Así mismo, destacaron que el cumplimiento de los tiempos establecidos permitirá evaluar la efectividad del plan de respuesta y realizar los ajustes necesarios para reducir los riesgos que enfrentan estudiantes, docentes y personal administrativo ante un evento real.

Con información de Nathaly Reyes