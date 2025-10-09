Detienen en La Chorrera a hombre acusado de promover amenazas y presunto terrorismo contra 'altos funcionarios'

👉🏻 De acuerdo con las investigaciones, el detenido se grababa emitiendo amenazas dirigidas a instituciones del Estado y a altos funcionarios.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre fue aprehendido este jueves 9 de octubre en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con el delito de terrorismo, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido se grababa emitiendo amenazas dirigidas a instituciones del Estado y a altos funcionarios. Las autoridades lo relacionan con los delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de apología del delito, y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de terrorismo.

Durante la operación, agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada decomisaron equipos tecnológicos que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para la elaboración y difusión de las amenazas.

El sospechoso y los dispositivos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá presentar el caso ante un juez de garantías. En esa audiencia se evaluará la imputación de cargos, la legalidad de la aprehensión y la imposición de medidas cautelares.

