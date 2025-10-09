Panamá acogerá en 2026 a la comunidad científica latinoamericana del mar

El evento reunirá a investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de sectores relacionados con la conservación y los estudios del mar de toda América Latina.

Ciudad de Panamá/Panamá será sede en 2026 de uno de los encuentros científicos más importantes de la región: el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR 2026), que reunirá a más de 2,400 participantes del 21 al 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá.

El evento congregará a investigadores, académicos, estudiantes y profesionales vinculados a la conservación y el estudio del mar en toda América Latina, con el propósito de intercambiar conocimientos y plantear soluciones conjuntas a los retos que enfrentan los ecosistemas marinos y costeros.

Durante la conferencia de lanzamiento, el ministro encargado de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que para Panamá “es un privilegio ser anfitrión de este encuentro regional, una oportunidad para fortalecer la conexión entre la ciencia y las políticas públicas”.

“Celebrar este evento en la Ciudad de Panamá, punto de encuentro natural entre el océano Pacífico y el mar Caribe, es un privilegio geográfico y una expresión de nuestra vocación de país puente, de diálogo y de cooperación”, expresó Vallarino.

El ministro subrayó además que Panamá se ha consolidado como un referente en conservación marina e investigación oceanográfica, al recibir reconocimientos internacionales por la protección de áreas como Cordillera de Coiba y Banco Volcán.

“Hemos logrado que más de la mitad de nuestras aguas estén bajo protección y hemos fortalecido nuestra capacidad científica con el nuevo Centro Nacional de Datos Oceanográficos y Marinos”, agregó.

Por su parte, Edgardo Díaz Ferguson, presidente del Congreso COLACMAR 2026, resaltó la relevancia del evento: “COLACMAR es el encuentro académico más importante en ciencias marinas y oceanográficas de América Latina. Durante más de 40 años ha fomentado la cooperación regional, impulsado tecnologías de vanguardia y promovido el avance de las ciencias emergentes vinculadas al mar”.

Mientras tanto, Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), afirmó que el congreso representa mucho más que un evento académico.

“Refleja la confianza que la comunidad científica regional deposita en Panamá, un país comprometido con la integración marina, la innovación y el desarrollo sostenible”, señaló.

Durante COLACMAR 2026 se desarrollarán simposios temáticos, conferencias magistrales y talleres especializados, donde se abordarán temas como contaminación marina, cambio climático y pérdida de biodiversidad.