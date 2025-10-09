Allanamientos en Calidonia y Santa Ana dejan cinco detenidos y drogas incautada

Ciudad de Panamá/Cinco personas fueron aprehendidas y se decomisaron varias sustancias ilícitas durante la Operación Calidonia, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que se desarrolló en los corregimientos de Calidonia y Santa Ana como parte de las acciones contra el microtráfico y otros delitos.

En el sector de San Miguel, edificio El Bloque, detuvieron a tres ciudadanos de 54, 47 y 59 años dentro de un inmueble; allí se encontraron $1,040.75 en efectivo, bolsa plástica de presunta droga, 12 sobres de polvo blanco que se presume que es cocaína y varios equipos de tecnología.

Por otra parte, en el sector La Hortencia, los agentes policiales hallaron 17 sobres de polvo blanco y ocho con hierba seca, presuntamente marihuana, y también un fragmento sólido, que supuestamente es piedra.

En el edificio Don Costa, durante otra diligencia de allanamiento, fueron aprehendidos dos hombres, uno de 27 años que mantenía un cigarrillo artesanal de hierba seca, material de embalaje y un triturador con residuos. El segundo fue detenido tras verificarse que sostenía un oficio de captura emitido por el juzgado primero de ejecuciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, por un delito contra el orden jurídico familiar y estado civil.

Los cinco aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con las evidencias encontradas, para los trámites legales correspondientes.