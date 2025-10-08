Policía Nacional ya utiliza 200 cámaras corporales para registrar intervenciones en el país

📷 Los dispositivos comenzaron a implementarse en 2020 y cumplen funciones en actividades preventivas, investigativas y operativas, 📷 Su distribución abarca principalmente las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y las provincias centrales, priorizando áreas con mayor incidencia de incidentes relacionados con la actuación policial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas 200 cámaras corporales distribuidas a nivel nacional son utilizadas por la Policía Nacional, las cuales se implementan para documentar hechos registrados durante las intervenciones de los agentes.

De acuerdo con la institución, estos dispositivos comenzaron a implementarse en 2020 y cumplen funciones en actividades preventivas, investigativas y operativas, según las solicitudes de las autoridades competentes.

Su distribución abarca principalmente las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y las provincias centrales, priorizando áreas con mayor incidencia de incidentes relacionados con la actuación policial.

El uso de las cámaras busca garantizar transparencia en los procedimientos, respaldar las investigaciones judiciales y dejar constancia de la labor de los agentes, siguiendo los protocolos establecidos. En la ciudadanía, las opiniones están divididas. Algunos consideran que las cámaras fortalecen la confianza en la actuación policial.

Sin embargo, otros no ven con buenos ojos su implementación, dado que consideran que entorpece la labor policial. Cabe recordar que la Ley 466, que regula el uso de cámaras corporales en la Policía, fue sancionada y publicada en Gaceta Oficial en abril de este año.

La normativa establece que los oficiales deben informar a los ciudadanos cuando están siendo grabados durante una intervención, aunque no se requiere autorización de la persona para iniciar la filmación.

Con información de Yamy Rivas