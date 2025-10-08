Balacera en la vía Frangipani deja un fallecido con prontuario policial

Fuentes policiales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes penales. La víctima identificada con el apellido Cherigo fue interceptado por desconocidos, quienes abrieron fuego contra él en plena vía pública.

Ciudad de Panamá/Un hecho violento estremeció la tarde de este miércoles a los residentes y transeúntes de la capital, cuando, alrededor de las 3:00 p.m., un hombre fue abatido a tiros dentro de su vehículo en la transitada vía Frangipani, cerca del Hospital Santa Fe.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima se desplazaba en un automóvil blanco proveniente de la vía Simón Bolívar, y al girar por el mencionado centro hospitalario, fue interceptado por desconocidos, quienes abrieron fuego contra él en plena vía pública.

Según testigos, se escucharon más de 10 detonaciones. El equipo forense confirmó que la víctima recibió múltiples impactos de bala, lo que le provocó la muerte instantánea. Su cuerpo fue extraído minutos después por personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Durante el ataque, al menos dos vehículos particulares resultaron con daños materiales, producto de la colisión que se generó tras el tiroteo. Afortunadamente, no se reportaron otros heridos.

El área permanece completamente acordonada, mientras unidades del Ministerio Público, criminalística y la Policía Nacional trabajan en la recopilación de evidencias. Agentes realizan levantamiento de cámaras de vigilancia cercanas, entrevistas a testigos y otras diligencias investigativas.

Fuentes policiales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes penales: "Mediante las investigaciones se ha podido comprobar que este ciudadano guarda relación en algunos hechos delictivos, como el deceso en vida de la ciclista Mónica Licona en el año 2015. Por otro lado, también se le vincula a un robo a mano armada ocurrido en junio de este año en un local de venta de celulares en Vía Brasil".

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con el crimen, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, dada la trayectoria delictiva del occiso.

