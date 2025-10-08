Bocas del Toro: Investigan supuesto vertedero clandestino con desechos hospitalarios

Tras conocerse el hecho, personal del Ministerio de Ambiente realizó una inspección en el lugar para verificar si existe posible contaminación ambiental.

Bocas del Toro/Una denuncia publicada en redes sociales reveló la existencia de un supuesto vertedero clandestino en el sector de Guabito, zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, donde presuntamente residuos hospitalarios estarían siendo enterrados sin tratamiento previo.

El terreno, de propiedad privada, no cuenta con los permisos ni las condiciones técnicas para operar como relleno sanitario, según la denuncia. Tras conocerse el hecho, personal del Ministerio de Ambiente realizó una inspección en el lugar para verificar si existe posible contaminación ambiental.

El propietario del terreno también se presentó ante las autoridades y aseguró que su relleno sanitario cumple con los requisitos del Ministerio de Salud y que mantiene los permisos vigentes.

Domingo Morrinson, propietario del terreno, declaró que “nosotros desde el 2015 estamos tramitando y renovando nuestros permisos de la recolección de los desechos peligrosos a nivel de la provincia de Bocas del Toro, por la cual desmiento, y para muestra de ello aquí tengo el permiso otorgado por el Minsa, en la cual se nos concede el permiso para la recolección de los desechos peligrosos”.

Por su parte, Arelis de Coote, directora regional del Ministerio de Ambiente, explicó que ya se inició el proceso de verificación técnica.

Identificamos primero el sitio y, haciendo el debido recorrido, generaremos el informe técnico que contendrá la información correspondiente a lo que observamos el día de hoy", explicó.

De Coote advirtió además que, “en caso de que a través del informe técnico se identifique algún tipo de incumplimiento aquí en el sitio, se generarán los respectivos procesos administrativos y las investigaciones que correspondan al respecto".

El Ministerio de Ambiente reiteró que, de encontrarse irregularidades en el manejo de los desechos, se iniciarán las investigaciones correspondientes.

Con información de Nixon Miranda.