Director de la CSS, Dino Mon, presentará avances y retos futuros de la entidad

El director general, Dino Mon, presentará los logros alcanzados y los nuevos objetivos que remarcan el rumbo de la entidad en 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) se prepara para realizar un acto institucional en el que se dará a conocer el balance de gestión del último año, bajo la dirección de Dino Mon. El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de octubre en el auditorio principal de la Ciudad de la Salud, donde se expondrán los principales resultados alcanzados y los desafíos que la entidad enfrentará en los próximos meses.

Entre los temas que se abordarán destacan los avances en infraestructura médica, la reducción de la mora quirúrgica y el fortalecimiento del abastecimiento de medicamentos e insumos.

El director general también presentará las nuevas estrategias para 2026, orientadas a fortalecer la sostenibilidad del sistema y promover una atención más cercana, eficiente y humana.

"Ha sido un año de aprendizaje y resultados concretos, en donde cada mejora es fruto del compromiso del personal médico, administrativo y técnico que forma parte de la institución. Nuestra meta es seguir construyendo una CSS más moderna, transparente y al servicio de la gente", expresó Mon Vásquez en declaraciones previas al evento.

El acto, que reunirá a autoridades, colaboradores y representantes del sector salud, busca reafirmar la importancia del trabajo en equipo como pilar fundamental para alcanzar los objetivos institucionales y garantizar una gestión pública responsable.

