Fallece el ingeniero Luis Manuel Hernández, miembro de la Junta Directiva de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/El ingeniero Luis Manuel Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) falleció en días pasados, según confirmó la entidad en un comunicado.

Hernández, quien también es padre de la diputada Grace Hernández, tuvo una reconocida trayectoria en el ámbito público y privado. Entre los cargos que desempeñó destacan el de viceministro de Obras Públicas, director de Compras de la CSS y representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ante la Junta Directiva de la CSS.

Su partida ha generado expresiones de pesar en distintos sectores, que lo recuerdan como un profesional comprometido y de amplia experiencia.

Familiares, colegas y allegados han manifestado su consternación por el deceso y expresaron condolencias a la diputada Hernández y a su familia en este momento de duelo.