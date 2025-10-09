Unachi: Denuncias por nombramientos irregulares sacuden a la universidad

Ante esta situación, tanto docentes como estudiantes han solicitado que se realicen investigaciones administrativas y penales.

Chiriquí/La decisión de la directora de Sistemas de Ingreso, Ascenso, Vinculación y Clasificación de Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) de denunciar presuntas irregularidades en los nombramientos de funcionarios y educadores dentro de la institución ha generado una ola de reacciones entre la comunidad universitaria.

Según la funcionaria, se estarían realizando nombramientos sin cumplir con los trámites y requisitos establecidos, lo que pone en duda la transparencia de los procesos administrativos y afecta los principios de mérito y equidad que deben regir las designaciones docentes.

“Es lamentable y es algo que no es nuevo, pero que ahora está saliendo a la luz. Vemos cómo se han estado vulnerando procesos administrativos que deberían garantizar que el docente escale de forma ordenada y según sus méritos, pero se hacen excepciones para beneficiar a ciertas personas”, expresó un estudiante del centro universitario.

Ante esta situación, tanto docentes como estudiantes han solicitado que se realicen investigaciones administrativas y penales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Desde la Rectoría de la Unachi no se ofrecieron declaraciones a los medios; sin embargo, la institución emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente cualquier nombramiento de docentes que no cumpla con los requisitos establecidos en el régimen interno de la universidad.

Cabe destacar que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) mantiene abiertas investigaciones sobre al menos cinco expedientes relacionados con funcionarios administrativos y docentes de esta casa de estudios. Dichas pesquisas se encuentran en etapa de análisis y, según fuentes oficiales, ya se ha solicitado la aplicación de medidas administrativas contra 29 docentes implicados.

Con información de Demetrio Ábrego