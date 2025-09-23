Estudiantes de la Unachi esperan sanciones efectivas tras informe de Antai

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras la presentación de un informe por parte de funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), estudiantes de esta casa de estudios manifestaron su expectativa de que el procedimiento continúe con una investigación seria y la aplicación de las sanciones correspondientes.

“Yo pienso que sería bueno investigar más sobre el tema y, si de verdad los profesores están cometiendo esos actos, que se haga lo que se tenga que hacer”, indicó una estudiante. Asimismo, afirmó que la situación afecta directamente a los alumnos: “Pienso que sí, porque a veces no toman muy en serio el trabajo, y eso afecta nuestro rendimiento académico”.

Por su parte, algunos abogados señalaron que también esperan que se proceda de forma penal en las instancias correspondientes, en un proceso que podría involucrar a otras personas.

Según Christian Nieto, docente en la Unachi, existen indicios de que ciertos clanes familiares, aún no aparecen reflejados en estos informes. La entidad aclaró que este es el primero de cinco informes, dado que las investigaciones deben continuar ante las evidencias disponibles.

"Sabemos que hay clanes familiares (...) otros periodos anteriormente y no se encuentran en estos informes. Sin lugar a duda, hay muchos señalamientos, que las evidencias están y por eso la Antai ha señalado que este es el primero de cinco informes, porque hay evidencias que indican que las investigaciones tienen que continuar", destacó Nieto.

El informe de Antai solicitó sanciones para 32 administrativos y docentes: 19 destituciones y 13 por supuestas faltas administrativas, a quienes se propone además aplicar sanciones económicas. Hasta el momento, permanecen pendientes al menos 49 expedientes en trámite para continuar con la investigación.

Con información de Demetrio Ábrego