Antai notifica a más de 80 funcionarios de la Unachi por casos de nepotismo y tráfico de influencias

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) notificó este lunes a más de 86 funcionarios administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de las investigaciones que se siguen por presunto nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de interés.

Según explicó Alex Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, se ha solicitado la sanción contra 32 de estos funcionarios. De ellos, 19 enfrentan la recomendación de destitución y otros 13 podrían ser sancionados con la reducción de hasta el 50% de su salario.

“Llevamos más de 60 personas notificadas por estas investigaciones seguidas a unos 86 funcionarios con expedientes iniciados en la Unachi”, señaló Santamaría, quien indicó además que no se divulgarán nombres ni cargos debido a que los implicados tienen derecho a presentar reconsideraciones.

Las pesquisas iniciaron en 2024 y se mantienen activas. De acuerdo con la Antai, aún hay 49 expedientes abiertos relacionados con supuestas irregularidades en la institución.

“En el transcurso de la semana estaremos otra vez visitando la Universidad Autónoma de Chiriquí para poder terminar todas estas investigaciones”, agregó Santamaría.