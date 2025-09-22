Pandeportes: exasesor legal es aprehendido por presunto peculado

Un informe de la Contraloría General revelara una lesión patrimonial de $107,420.12, según dio a conocer el Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exasesor legal del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para el año 2018 fue aprehendido hoy por la Fiscalía Anticorrupción en diligencia realizada junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en El Cristo de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

El exfuncionario es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, luego que un informe de la Contraloría General revelara una lesión patrimonial de $107,420.12, según dio a conocer el Ministerio Público.

Según la investigación este dinero debió ser invertido en la construcción de una cancha sintética para la escuela Stella Sierra, en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. A pesar que el dinero fue desembolsado, como proyecto a realizarse durante la administración del entonces director de Pandeportes, Mario Pérez González, la cancha nunca se hizo.

El aprehendido será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías para audiencia de imputación de cargos por peculado y además, deberá decidirse la medida cautelar.