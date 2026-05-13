Panamá y República Dominicana conversan sobre comercio, turismo y seguridad regional

Durante la reunión se trató la posibilidad de ampliar el intercambio de bienes entre Panamá y República Dominicana, aprovechando las facilidades que ofrecen las zonas francas de ambos países.

Panamá/El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvieron este miércoles una reunión bilateral en la que abordaron el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, así como temas relacionados con la agilización migratoria.

El encuentro se realizó en el Panamá Convention Center de Amador, en el marco del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas, y contó con la participación de miembros de ambos gabinetes y representantes del sector privado.

Durante la reunión se trató la posibilidad de ampliar el intercambio de bienes entre Panamá y República Dominicana, aprovechando las facilidades que ofrecen las zonas francas de ambos países. También se discutieron temas de migración y seguridad, la próxima elección de un nuevo secretario general de las Naciones Unidas, la situación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y estrategias para incentivar el turismo dominicano hacia Panamá.

La delegación panameña estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León.

También el director general de Promtur, Salomón Shamah; la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; y Dovi Eisenmann, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

Por su parte, el presidente dominicano Luis Abinader estuvo acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Sanz Lovatón; el embajador en Panamá, Roberto Salcedo Gavilán; y los empresarios Miguel Lama, Manuel Estrella y Aníbal de Castro.

El encuentro reafirmó el interés de ambos gobiernos en fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de intercambio económico, turístico y comercial.