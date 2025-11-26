Panamá reúne a la región para acelerar la protección de la biodiversidad

Las delegaciones de Latinoamérica trabajan en los proyectos que se encargan de impulsar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se realiza el Taller Regional sobre la Implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KM-GBF), un espacio que reúne, del 26 al 28 de noviembre, a delegados de América Latina y el Caribe para consolidar las acciones conjuntas que se encargan de acelerar la protección y uso sostenible de la riqueza natural.

El encuentro fue organizado por parte del Ministerio de Ambiente (Miambiente) en coordinación con la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la región, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los países, movilizar recursos de cooperación y diseñar propuestas enfocadas en la implementación del KM-GBF.

Las organizaciones regionales, los centros de investigación y representantes de gobiernos trabajarán en la formulación de notas conceptuales que nutran los planes estratégicos vinculados a biodiversidad, permitiendo respuestas coordinadas e inclusivas para los retos ambientales que enfrenta el continente. Entre los actores clave participantes se encuentran el Instituto Humboldt, el SICA, CARICOM y agencias implementadoras.

En Panamá se lidera una hoja de ruta regional que se lleva a cabo dentro de la presidencia que Panamá sostiene en el Foro de Ministras y Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe para el período 2025-2027, en el que se acordó desarrollar un diagnóstico regional de avances de los Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (NBSAP) y fomentar proyectos que fortalezcan capacidades de los países y la movilización de recursos para la implementación del KM-GBF.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dio la bienvenida en nombre del presidente de la República, José Raúl Mulino, indicando que “en Panamá, se destacó que la actualización del NBSAP panameño está alineada con la Promesa de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), un compromiso que unifica las obligaciones globales relacionadas con el cambio climático, biodiversidad, desertificación, plásticos y conservación marina.

“Estamos construyendo un solo Plan País, claro y transparente, que se encarga de representar nuevas responsabilidades internacionales”, afirmó Navarro.

Según Juan Bello, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), resaltó el rol estratégico de América Latina al concentrar la mayor biodiversidad del planeta:

La prosperidad de nuestra región depende de cómo cuidamos y utilizamos nuestro capital natural. Este taller nos permitirá fortalecer las estrategias que concilian desarrollo con la prosperidad del bienestar social y el cierre de brechas, y a través de este taller estableceremos esas estrategias”.

El taller combina presentaciones técnicas, paneles de discusión, sesiones proactivas en grupos y espacios de validación colectiva, para generar las propuestas concretas que se encargan de fortalecer la implementación de los NBSAP y del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, asegurando que los países dispongan de herramientas técnicas, científicas y financieras para enfrentar los desafíos ambientales en la región.

