Panamá reunirá a las mujeres líderes que están transformando el futuro empresarial de Latinoamérica

*La séptima edición del CEO Women Summit llegará a Panamá el próximo 9 de julio bajo el tema “Liderazgo con Propósito: El bienestar como nuevo indicador de éxito”. *El CEO Women Summit impulsa una nueva visión del liderazgo empresarial donde el propósito, el bienestar y los resultados convergen para generar crecimiento sostenible. *Líderes empresariales de toda Latinoamérica compartirán experiencias, estrategias y casos reales que están transformando organizaciones y comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será sede de la séptima edición del CEO Women Summit (CWS) el próximo 9 de julio en The Santa María, Luxury Collection Hotel & Golf Resort. El encuentro reunirá a algunas de las mujeres líderes más influyentes de Latinoamérica en una jornada diseñada para inspirar, conectar y fortalecer el liderazgo empresarial femenino en la región.

Organizado por Grupo Valor con el apoyo de Global Bank, CEO Women Summit se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para el intercambio de conocimiento, la generación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento del ecosistema empresarial liderado por mujeres.

El liderazgo femenino como ventaja competitiva durante años, el liderazgo femenino ha demostrado generar organizaciones más innovadoras, resilientes y sostenibles. Hoy la conversación ya no gira únicamente en torno a la inclusión; se trata de competitividad, crecimiento y creación de valor.

Las mujeres líderes están transformando industrias, impulsando la innovación, fortaleciendo la cultura organizacional y creando nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas y las comunidades donde operan.

En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y la necesidad de reinventar modelos de negocio, las organizaciones más exitosas son aquellas capaces de combinar resultados económicos con impacto sostenible.

CEO Women Summit abordará cómo el liderazgo con propósito se ha convertido en un factor clave para impulsar la innovación, desarrollar talento, fortalecer la cultura organizacional y acelerar el crecimiento empresarial.

“El liderazgo femenino ya no es una conversación de inclusión. Es una conversación de competitividad, crecimiento y creación de valor. Cuando más mujeres participan en la toma de decisiones, las organizaciones se vuelven más innovadoras, resilientes y preparadas para enfrentar los desafíos del futuro”, dijo Luz del Carmen Arias, directora de CEO Women Summit.

Los temas centrales de esta edición incluirán bienestar como estrategia empresarial, propósito como ventaja competitiva, liderazgo en tiempos de transformación, adopción responsable de inteligencia artificial, salud mental organizacional y construcción de culturas de alto desempeño.

Impulsando el ecosistema de mujeres líderes

Desde hace más de ocho años, Grupo Valor ha impulsado iniciativas enfocadas en fortalecer el liderazgo empresarial y generar espacios de transformación para las organizaciones de Latinoamérica.

CEO Women Summit nace bajo la convicción de que el crecimiento sostenible de la región requiere más mujeres participando en posiciones de liderazgo, generando oportunidades, construyendo redes de colaboración y apoyando a nuevas generaciones de empresarias y ejecutivas.

“Las empresas más exitosas del futuro serán aquellas capaces de combinar resultados, propósito y liderazgo diverso. Cuando una mujer líder transforma una organización, genera valor; cuando impulsa a otras mujeres a crecer, genera un legado que impacta comunidades enteras”, recalcó Fabricio Guerrero, fundador de Grupo Valor.

Líderes que transforman la región

El Summit reunirá a ejecutivas y líderes empresariales de sectores estratégicos de Latinoamérica.

Entre las participantes destacan Marie Claire González, de Xplor; Mirei Endara de Eras, de Marea Verde; Susanne Cochez, de Nestlé; Ana Luisa Martínez-Mont, de IDC Guatemala; y Australia Pichardo, del Banco BHD de República Dominicana, quienes compartirán experiencias sobre liderazgo, innovación, bienestar corporativo, desarrollo de talento y crecimiento empresarial sostenible.

“Cuando las mujeres líderes colaboran, crean redes sólidas y comparten conocimiento, el impacto trasciende las compañías y fortalece toda la región", agregó Luz del Carmen Arias, directora de CEO Women Summit.

Liderazgo que genera resultados

Diversos estudios internacionales han demostrado que las organizaciones con equipos de liderazgo más diversos presentan mejores resultados financieros, una mayor capacidad de innovación y una mayor resiliencia frente a los cambios del mercado.

Por ello, impulsar el liderazgo femenino no es únicamente una iniciativa de desarrollo social; es una estrategia empresarial que fortalece la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de crecimiento de las organizaciones.

Centroamérica y Colombia atraviesan una profunda transformación económica y empresarial que exige nuevas perspectivas de liderazgo y una mayor diversidad en la toma de decisiones. CEO Women Summit busca precisamente acelerar esa transformación mediante la conexión de líderes que están construyendo el futuro de la región.

Una plataforma regional de transformación

Desde su creación, CEO Women Summit ha evolucionado hasta convertirse en una red regional que conecta empresarias, ejecutivas, fundadoras y líderes corporativas de diversos países.

Hoy, la plataforma integra participantes de México, Guatemala, Panamá, Colombia y otras naciones de Latinoamérica, generando un ecosistema de colaboración que trasciende fronteras e impulsa nuevas oportunidades de crecimiento.

“Creemos que el liderazgo con propósito es la fuerza que impulsa a las organizaciones a crecer con visión, actuar con integridad y generar un impacto duradero. Liderar con propósito ya no es una opción; es una de las ventajas competitivas más poderosas para construir el futuro", sostuvo Ricardo Correa, CEO de Grupo Valor

“Cuando lanzamos CEO Women Summit, soñábamos con crear un espacio donde las mujeres líderes pudieran hablar de negocios, crecimiento e impacto. Hoy ese sueño se ha convertido en una red regional real, donde líderes de distintos países colaboran, generan oportunidades y construyen juntas el futuro empresarial de Latinoamérica”, manifestó Luz del Carmen Arias, directora de CEO Women Summit.

CEO Women Summit no es solamente un evento. Es una plataforma regional de conexión, aprendizaje y acción que reúne a mujeres que están redefiniendo la forma de liderar empresas en Latinoamérica.

Cada edición fortalece una red de líderes comprometidas con generar crecimiento sostenible, impulsar nuevas generaciones de empresarias y construir organizaciones más humanas, innovadoras y competitivas.