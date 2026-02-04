Panamá será sede de la reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas en octubre

Ciudad de Panamá/Panamá será sede de la novena reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2026, según la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) este miércoles 4 de febrero.

La decisión responde al ofrecimiento realizado por el Gobierno de Panamá durante el quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, ofrecimiento que fue acogido por los Estados Miembros en las recomendaciones de Santiago de los Caballeros aprobadas en la Octava Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, celebrada en junio de 2025 en la República Dominicana.

Te puede interesar: Venezuela: Panamá aboga ante la OEA por una transición democrática basada en la voluntad popular

La resolución establece que la Secretaría General de la OEA prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para preparar la reunión y realizará los arreglos pertinentes para su ejecución, sujeto a la disponibilidad de recursos asignados en el programa-presupuesto de la organización y otros fondos para 2026.

La reunión de ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas es el foro hemisférico de más alto nivel para el fortalecimiento de la cooperación, el intercambio de información y la formulación de recomendaciones en materia de seguridad pública, con base en los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.