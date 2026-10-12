Entrega de Cepanim se reanudará este martes 13 de octubre: conozca los puntos de pago

Los beneficiarios con citas pendientes del 9 y 12 de octubre serán atendidos el miércoles 14. En algunas provincias, la entrega dependerá de que las instalaciones cuenten con las condiciones de seguridad necesarias tras los sismos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) se reanudará este martes 13 de octubre, con atención a los beneficiarios en el edificio Avesa y el centro comercial Megapolis Outlets.

La entidad informó que las personas con citas programadas para el viernes 9 de octubre y el lunes 12 de octubre serán atendidas el miércoles 14 de octubre, debido a los ajustes realizados en el calendario de entrega.

En el caso de Megapolis Outlets, los certificados correspondientes a las fechas establecidas estarán disponibles durante toda la semana. De esta manera, quienes no puedan acudir el día asignado podrán acercarse posteriormente para retirar el documento.

Entrega en las provincias

En Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Bocas del Toro y Darién, los beneficiarios que no recibieron sus certificados el 9 y el 12 de octubre podrán acudir a los puntos de entrega habilitados en cada provincia durante la semana correspondiente a su cita.

Sin embargo, en Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, la atención se retomará cuando las instalaciones cuenten con las condiciones de seguridad necesarias y las autorizaciones correspondientes para su uso.

Estas medidas responden a las afectaciones registradas tras el terremoto y los movimientos sísmicos posteriores, que comprometieron las condiciones de algunas edificaciones.

El MEF indicó que la reanudación de la atención en estas provincias dependerá de la verificación de las instalaciones antes de permitir de nuevo el ingreso de los beneficiarios.