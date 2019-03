Desde este lunes hay inversión de carriles en la vía Centenario

El operativo, que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional (PN), será de lunes a viernes en horario de 4:00 a.m. a 10:00 a.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Esto para un mejor desenvolvimiento del tránsito vehicular.

El tramo donde se inicia la inversión de vías es a la altura del puente Centenario, hasta el estadio Rod Carew, destaca una nota del MOP.

En este último punto, la empresa constructora Centralmix realiza trabajos de sustitución de losas de concreto de hormigón, así como la colocación de barras de transferencia de la vía. Se estima que las labores culminen en abril próximo.

Las autoridades reiteraron a los conductores a respetar las señales colocadas del tránsito, que atiendan las indicaciones, para seguridad de los trabajadores y los conductores.