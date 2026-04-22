Un panameño, el primer ser humano de la historia en viajar a los 193 países de la ONU, los dos polos y el espacio

El abogado panameño lanzó “The Grand Slam of Travel”, la crónica del primer ser humano en la historia que ha conseguido viajar a los 193 países de la ONU, el Polo Norte, el Polo Sur y el espacio exterior.

Ciudad de Panamá/Una colección de figuritas fue su manera de empezar a conocer el mundo de niño.

Retratos de los Jardines de Babilonia o las pirámides de Egipto alimentaban la imaginación de un pequeño que, lejos de imaginarlo aún, estaba dando los primeros pasos de lo que sería una aventura legendaria.

Desde entonces, el abogado y diplomático panameño Jaime Alemán ha dedicado las siguientes seis décadas a una misión que parecía imposible. Hoy, esa travesía llega al público con “The Grand Slam of Travel”, la crónica del primer ser humano en la historia que ha conseguido viajar a los 193 países de la ONU, el Polo Norte, el Polo Sur y el espacio exterior.

La obra está disponible de manera totalmente gratuita para el público en el sitio oficial del autor: www.jaimealeman.org.

"No ha sido fácil, pero lograr este 'Grand Slam de los Viajes' es mi legado para demostrar que desde nuestro pequeño gran país también se puede hacer historia mundial”, subrayó Alemán.

El libro es el relato de una vida marcada por la persistencia, la curiosidad y las ganas de lograr lo que para muchos puede ser inalcanzable. Tras completar la visita a todas las naciones soberanas del mundo en 2020, y tras alcanzar los dos puntos más extremos del eje terrestre en 2024, Alemán hizo historia el 31 de mayo de 2025 al integrarse en la tripulación de la misión NS-32 de Blue Origin.

“Este viaje de más de medio siglo ha sido mi mayor reto y mi más grande orgullo. Haber nacido en Panamá, un país que es el puente del mundo, me dio la visión para querer cruzar todas las fronteras; pero convertirme en la primera persona en la historia en conquistar la Tierra, los Polos y el Espacio es la prueba de que no hay meta demasiado lejana si tienes la tenacidad para perseguirla”, reflexiona el autor.

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Una maratón de fronteras y desafíos

El libro documenta el cierre de un ciclo de exploración sin precedentes, donde el lector acompaña a Alemán en situaciones límite, mucho más allá de las recepciones diplomáticas que marcaron su carrera profesional.

El autor relata con crudeza la tensión de sus últimos pasos hacia el récord en enero de 2020, cuando se adentró en una Libia fracturada por la guerra civil. Entre puestos de control militares y el eco de un conflicto latente, perseguía el sello de su pasaporte, una determinación que ya lo había llevado antes a cruzar fronteras en zonas de alto riesgo como Afganistán, Somalia e Irak.

Tras completar la visita a los 193 países de la ONU, Alemán dirigió su mirada hacia los extremos del eje terrestre.

El libro narra el silencio ensordecedor de la Antártida y el desafío de alcanzar el Polo Norte a bordo de un rompehielos, enfrentándose a la soledad de los paisajes más prístinos y peligrosos de la Tierra.

La última frontera: el silencio del cosmos

El clímax de la obra llega con la experiencia que lo separó de cualquier otro viajero de élite.

El 31 de mayo de 2025 Alemán dejó atrás la atmósfera terrestre a bordo de la misión NS-32 de Blue Origin. El autor describe el momento en que la cápsula alcanza el apogeo y la gravedad se rinde: "Ver la curvatura de la Tierra y la delgada capa azul que nos protege, después de haber caminado cada uno de sus continentes, es una experiencia que redefine el concepto de hogar".

Con este vuelo selló el “Grand Slam de los Viajes” (Grand Slam of Travel), convirtiéndose en el primer ser humano en la historia en unir la totalidad de las naciones, los ejes geográficos y la inmensidad del espacio en una sola vida.

La literatura del descubrimiento

The Grand Slam of Travel no es solo una lista de destinos; es una reflexión sobre la condición humana y la diversidad cultural. Desde las tensiones en zonas de conflicto hasta la paz mística de la ingravidez, Alemán narra con igual pasión lo que significa ser ciudadano de cada país de la Tierra y, finalmente, un observador del planeta desde el cosmos.

¿Quién es Jaime Alemán Healy?

Nacido en 1953, es un abogado, diplomático y explorador de renombre internacional.

Es socio fundador de una de las firmas legales más importantes de Centroamérica, ha compaginado su carrera jurídica y su servicio como embajador de Panamá ante los Estados Unidos.

A lo largo de siete décadas, ha protagonizado hitos de exploración que parecían reservados a los libros de ficción.

Actualmente, Alemán dedica gran parte de su tiempo a la filantropía y a impartir conferencias inspiracionales, promoviendo una visión del mundo basada en la comprensión cultural, la paz y la superación personal.