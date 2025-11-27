Entre pavos y agradecimientos: así adoptan los panameños el Día de Acción de Gracias

Desde hace muchos años, hay personas en el país que celebran el Día de Acción de Gracias, una costumbre que nace en Estados Unidos. Para muchos, se trata de una pausa dentro del ritmo acelerado del año.

Panamá/La celebración del Día de Acción de Gracias es una tradición, sobre todo estadounidense, pero que también ha encontrado un espacio entre quienes en Panamá han decidido unirse a esta festividad.

Julio Ortiz explicó que “es un día que tú, dentro de toda la dinámica del año, paras y das gracias por las cosas buenas que tienes en tu vida. Mis padres me inculcaron celebrar este día, así que toda la vida lo hemos hecho. Por lo menos ahora estamos al mediodía con los amigos y en la tarde vamos a estar en casa con familias, padres, abuelos, hijos, todos celebrando en familia”.

Por su parte, Raúl Pérez señaló que se trata de “una celebración que hemos importado en Panamá, tanto de los Estados Unidos de América como de Canadá. Es una celebración que tiene que ver con el tiempo de cosecha. Este es el tiempo donde ellos agradecen que la cosecha empieza y, por lo tanto, es un día de agradecimiento por la cosecha, los alimentos que van a recibir. Y eso ha ido, obviamente, evolucionando con otros temas que son importantes en nuestra vida, las amistades, nuestro trabajo, todas las cosas buenas que tenemos”.

Esta tradición tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses en Estados Unidos y los nativos americanos celebraron su primera cosecha exitosa tras un duro invierno. Durante tres días compartieron pavo, calabazas y frutas secas como símbolo de gratitud y abundancia. En Panamá, restaurantes y hoteles ya incluyen menús especiales para este día.

Domingo Obaldía, expresidente de la Asociación de Restaurantes, indicó que “sí, es una tradición que no era nuestra, pero la hemos incorporado al calendario panameño y se ofrece, como te digo, en la mayoría de los restaurantes y hoteles de este país. Tengo una reservación ahora mismo de 22 personas y tengo algunos platos que vienen a recoger para llevar”.

¿Por qué se come pavo?

Para los colonos era más económico sacrificar esta ave que una vaca o un cerdo. En Panamá, sin embargo, el menú incorpora ingredientes propios.

Obaldía añadió que “la comida principal yo te diría que es el pavo, pero los panameños le pusimos el arroz con guandú colorado. Le metemos nuestro plátano y el postre del plato insignia de esta fecha, que es el pumpkin pie, que realmente se hace de calabaza”.

Aunque no es una celebración nacional, en Panamá hay familias que la adoptaron desde hace décadas. En Estados Unidos, en 1941 se estableció oficialmente que la festividad sería el cuarto jueves de noviembre, y ya en 1789 el presidente George Washington la había declarado como celebración nacional por primera vez.

