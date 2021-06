Dos años de gobierno del presidente Cortizo: la pandemia, lo bueno y lo malo

A días de cumplirse dos años del gobierno del presidente Laurentino Cortizo crece la incertidumbre por saber qué futuro le espera al país en materia de seguridad, corrupción, salud y desarrollo. ¿Qué ha ocurrido durante los dos primeros años de gobierno de Cortizo?

Para intentar entender los dos años de Laurentino Cortizo en el poder hay que echar para atrás, al 1 de mayo de 2019, cuando el mandatario en cadena nacional, afirmaba lo siguiente:

"Óiganme bien, yo, Nito Cortizo, me debo a ustedes, Panamá, y a su gente. Que no se equivoquen algunos: Nito Cortizo no les va a hacer los mandados a nadie. Yo no voy a llegar para pagar favores a grupos políticos o económicos. A nadie".

La realidad, a ojos de algunos, es que ha habido una incongruencia entre lo que se dijo y lo que se hizo. Entre las expectativas y la realidad. Y esa incongruencia es estructural.

"Él adopta poses cuando habla de que no está hecho de leche condensada, además se pone enérgico y adopta esas posturas histriónicas, pero en realidad todo resulta falso y eso se ve reflejado en el comportamiento del gobierno", afirma la socióloga Juana Camargo.

Ninguna valoración sobre la gestión del Gobierno puede dejar fuera la variable pandemia. Nadie la esperaba y sus efectos han sido devastadores.

"Han sido años de incertidumbre, de mucho miedo, de readecuaciones en presupuestos de salud, sobretodo porque tenemos una crisis sanitaria inédita, no ocurrida en los últimos cien años", señaló el infectólogo Javier Nieto.

Mientras que Harry Brown, director del Cieps, consideró que el gobierno "reaccionó razonablemente rápido a la pandemia y mal que bien hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ha habido un montón de errores en el camino, pero creo que a estas alturas, a diferencia de otros países de nuestro entorno, estamos viendo luz a final del camino".

Se estima que el empleo se contrajo el año pasado a niveles no vistos en los últimos 30 años, y que la pobreza volvió a dispararse.

Pero la pandemia también ha supuesto un desgaste político y social importante.

Brown además señala que hay un vacío de liderazgo desde las capas medias hacia arriba del que no escapan los actores principales como bancos, iglesias, sindicatos, partidos políticos, órganos como el Legislativo y Judicial, además del gobierno central y la propia figura del Presidente Cortizo.

Los casos de corrupción en compras y en el uso de recursos de la emergencia saltaron desde el día uno.

Un informe del Centro Internacional de estudios políticos y Sociales pone, de hecho, la corrupción como el principal problema del país según los panameños, incluso por encima de otros como la desigualdad, la educación o la pobreza.

Pero la gran interrogante de la pandemia es cómo saldremos de ella y cuál es la hoja de ruta del Gobierno.

Al cierre de 2020, el Estado debía más de 34 mil millones de dólares y una enorme cantidad de ese dinero se pidió prestado en pandemia. Eso quiere decir que de cada dólar que produce nuestra economía, 0.65 centavos ya están comprometidos por las deudas.

¿Cuánto habría significado que el Gobierno de Cortizo en los momentos críticos del país pusiera sus principales recursos a favor del desarrollo?

Y en el contexto de todas estas grandes interrogantes sobre el gobierno que tenemos navegan también los panameños y las panameñas, que en las calles contrastan el discurso del Presidente con la dolorosa realidad.