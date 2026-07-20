'Tenemos años esperando': paramédicos en Panamá Oeste piden reclasificación y mejoras salariales

Los manifestantes aseguran que llevan años esperando que la normativa se haga efectiva y que, mientras tanto, continúan trabajando bajo condiciones que consideran insuficientes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Con pancartas, pailas, megáfonos y banderas, paramédicos de la provincia de Panamá Oeste se manifestaron a orillas de la autopista Arraiján-La Chorrera para pedir el cumplimiento de la Ley 354 de 2023, que establece cambios en sus posiciones y condiciones salariales.

Los manifestantes aseguran que llevan años esperando que la normativa se haga efectiva y que, mientras tanto, continúan trabajando bajo condiciones que consideran insuficientes. Según explicaron, los licenciados y técnicos en urgencias médicas que laboran en instituciones como el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), entre otras entidades, aún no han sido reclasificados.

Los paramédicos también denunciaron que, además de la falta de reclasificación, enfrentan un detrimento de las flotas de ambulancias a nivel nacional. La situación, según indicaron, se vuelve más crítica en Panamá Oeste, una provincia donde se registra una alta incidencia de accidentes de tránsito y situaciones con múltiples víctimas.

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“Ahí vemos definitivamente cómo quedamos cortos en la respuesta de la salud”, expresaron. De acuerdo con los manifestantes, actualmente solo siete paramédicos prestan servicio en Panamá Oeste y ninguno ha recibido la reclasificación que, aseguran, les corresponde.

“Con propuestas y promesas vanas tenemos seis años trabajando y no nos han hecho ni siquiera los aumentos básicos de técnicos. Tenemos un salario básico cuando la ley nos indica que cada tres años tenemos que ser aumentados”, reclamaron. Se pudo conocer que estas acciones se desarrollaron de manera simultánea en al menos tres provincias del país.

Advirtieron que no descartan continuar con las protestas si no reciben una respuesta de las autoridades. Sin embargo, recalcaron que, pese a las manifestaciones, no han dejado de brindar atención y traslado a la población que requiere el servicio de emergencias.

Con información de Yiniva Caballero