Paro docente profundiza brecha entre estudiantes del sector público y privado

Cada día de paro docente que transcurre agudiza la desigualdad entre estudiantes del sector público y privado en el país. Mientras los alumnos de escuelas particulares continúan con su calendario académico sin interrupciones, sus pares del sistema oficial enfrentan retrasos significativos, quedando en evidente desventaja.

“Seguirá existiendo la brecha y esta vez se hace más grande porque los chicos en escuelas particulares siguen su curso normal dando sus clases y los de escuelas oficiales son los que resultan afectados. Yo quiero reiterar ese llamado a los padres de familia que permitan que sus hijos vayan a la escuela porque no hay ningún peligro, no hay razón por la cual no puedan ir”, advirtieron especialistas en educación.

La preocupación es especialmente crítica para los estudiantes de duodécimo grado, quienes deben cumplir con requisitos específicos como la práctica profesional y el servicio social para poder graduarse. Con semanas de clases perdidas, el tiempo apremia.

“La práctica profesional, que es un periodo que está comprendido en las últimas ocho semanas del año, se ve afectada porque hemos perdido casi un trimestre de clases en algunos casos. En la parte de labor social, es un componente obligatorio de los graduandos que deben realizarla para poder graduarse, y si no la realizan, se ven afectadas sus graduaciones”, explicó Elías González, de la Dirección Nacional de Educación Media Profesional.

Por su parte, algunos padres de familia destacan que, aunque el panorama general es preocupante, hay centros educativos oficiales que han logrado mantener sus actividades con normalidad.

“Hemos visto un poco débil el primer trimestre por los paros que se han dado, pero gracias a Dios la Escuela Omar Torrijos sí ha dado clases completas y siento que estamos bien”, expresó Samuel Torres, padre de familia.

Actualmente, cerca de 40 mil estudiantes cursan el duodécimo grado en todo el país. Desde el Ministerio de Educación aseguran que una parte considerable continúa recibiendo clases con regularidad, pero insisten en el llamado a los estudiantes y padres para que regresen a las aulas y retomen su formación.

La situación mantiene en alerta a autoridades, docentes, padres y alumnos, ante el riesgo de que se pierda el año escolar para miles de jóvenes que hoy ven amenazada su oportunidad de graduarse.

Con información de Jorge Quirós