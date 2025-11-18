Parque Nacional Sarigua celebra 41 años con actividades educativas y apertura de observatorio científico

La jornada incluyó sensibilización ambiental en Parita, participación de la Policía Ambiental y la inauguración de espacios de investigación en Sarigua y Las Macanas.

Herrera/En conmemoración de su 41.° aniversario, el Parque Nacional Sarigua, ubicado en la provincia de Herrera, llevó a cabo una jornada de sensibilización ambiental dirigida a estudiantes del centro educativo de Parita. La actividad tuvo como objetivo promover la conservación de los recursos naturales y fomentar una cultura ambiental responsable.

La Policía Ambiental y Turística participó en el evento, apoyando las dinámicas educativas y reforzando mensajes sobre el manejo adecuado de las áreas protegidas y el turismo responsable.

Uno de los puntos más destacados fue la apertura de nuevos observatorios científicos desarrollados en colaboración con estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA). Estos espacios estarán ubicados dentro del Parque Nacional Sarigua y en el Área de Recursos Manejados Ciénega de Las Macanas, en el Rincón de Santa María.

Los territorios científicos permitirán realizar recorridos y estudios en zonas específicas previamente identificadas, con el fin de detectar temas clave para investigaciones. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de investigación aplicada en ecología, restauración de suelos, monitoreo climático y biodiversidad.

Los nuevos espacios brindarán oportunidades para que estudiantes universitarios desarrollen tesis, trabajos de grado y proyectos que aporten datos relevantes para la gestión ambiental.

René Chang Marín, asesor de Mi Ambiente, destacó que el observatorio facilitará la generación de datos científicos que orienten estrategias de manejo sostenible en beneficio de las comunidades y las políticas ambientales del país.

Por su parte, Enilda Medina, directora regional de Mi Ambiente, subrayó la importancia de involucrar a la juventud en el manejo de las áreas protegidas, reforzando la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad científica y la sociedad civil.