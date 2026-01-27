Partido Panameñista inicia proceso de reorganización tras entrega de credenciales de directorio transitorio

El partido Panameñista prevé realizar reuniones y actividades durante los próximos meses como parte de su preparación política de cara a las elecciones generales de 2029.

El partido Panameñista realizó este martes el acto de entrega de credenciales del Directorio Nacional Transitorio, marcando el inicio de una nueva etapa de reorganización interna con miras a la elección de su Junta Directiva Permanente en 2027.

Durante la actividad, el presidente del partido y de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, señaló que el colectivo político inicia una hoja de ruta orientada a la transformación y a una mayor participación ciudadana, con apertura a nuevos miembros y aspirantes a cargos de elección popular.

Herrera indicó que el partido buscará fortalecer su estructura con la participación de jóvenes y líderes comunitarios, y que las postulaciones a cargos como representantes, alcaldes y diputados se definirán mediante primarias internas. También mencionó temas como salud, educación, desarrollo local y economía como ejes de la agenda política del colectivo.

Te puede interesar: Robinson critica proceso contra Carrizo y califica de improcedente la no juramentación en el Parlacen

En el evento participó el exalcalde capitalino y excandidato presidencial José Isabel Blandón, quien afirmó que los próximos meses serán clave para la renovación del partido, incluyendo posibles reformas a los estatutos y la elección de convencionales en la segunda mitad del año.

Blandón también se refirió a la reciente aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, acusado de enriquecimiento injustificado, señalando que debe respetarse el debido proceso, pero que cualquier persona a la que se le compruebe un delito debe responder ante la justicia, sin importar el cargo que haya ocupado.

El partido Panameñista prevé realizar reuniones y actividades durante los próximos meses como parte de su preparación política de cara a las elecciones generales de 2029.

Información de Yammy Rivas