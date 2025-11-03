Patriotismo, música y color llenan las calles del interior en los desfiles del 3 de noviembre

Coclé, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera y Chiriquí se vistieron de tricolor este 3 de noviembre para conmemorar los 122 años de la separación de Panamá de Colombia, en una jornada marcada por el orgullo nacional, la participación ciudadana y el orden en los desfiles patrios, que se extenderán hasta alrededor de las 4:00 p.m. en la mayoría de las provincias.

Desde muy temprano, en Chiriquí, el municipio de David dio inicio a los actos protocolares con la izada del pabellón nacional y la sesión solemne del Consejo Municipal. El deportista Ángel Martínez, abanderado del día, alentó a los jóvenes a seguir sus metas.

Practiquen el deporte, que muchas personas dicen que el deporte no da, sí da, solamente que hay que ser constantes porque no todo llega de inmediato”, dijo el deportista.

La oradora Iveth Moreno pidió a los ciudadanos “ser unidos, esforzados y valientes, con el mismo sentimiento que motivó a nuestros próceres por tener un país mejor”. Las autoridades locales reportaron que unas 40 delegaciones participaron en los desfiles, que finalizarían pasadas las 3:00 de la tarde.

En Veraguas, las avenidas Polidoro Pinzón y Central se llenaron de música, colorido y disciplina. El abanderado Augusto Pino, representante provincial del concurso nacional de oratoria, instó a los estudiantes a “estudiar y dar la milla extra”, recordando que “el estudio es la clave para lograr nuestras metas”.

Mientras tanto, en Colón, la jornada inició con la izada del pabellón nacional a cargo del gobernador Julio Hernández. Pese a una leve llovizna matutina, las 25 delegaciones escolares confirmadas marcharon con entusiasmo por la ruta del desfile, encabezadas por el Cuerpo de Bomberos. Para agilizar la movilidad, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre habilitó rutas alternas en la Avenida Bolívar.

En Bocas del Toro, el fervor patrio se sintió en las calles de Changuinola, donde más de 450 unidades de la Policía Nacional garantizaron la seguridad de unas 70 delegaciones que desfilaron entre el 3 y 4 de noviembre.

Por su parte, Penonomé, Coclé también celebraron con entusiasmo, destacando la participación de centros educativos y bandas independientes que recorrieron las principales avenidas en medio de aplausos y banderas ondeantes.

Las autoridades reiteraron su llamado al civismo, la prudencia y el respeto por los símbolos patrios, destacando que los desfiles, más allá de su colorido, reflejan el compromiso y el amor del pueblo panameño por su historia y su identidad nacional.