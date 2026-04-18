Una persona fallecida y caos vehicular por accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera

La tarde de este sábado se registró un accidente de tránsito en la autopista Arraiján–La Chorrera, sobre el puente vehicular de El Tecal, que dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho provocó el cierre de la importante vía en dirección hacia la ciudad de Panamá, generando un fuerte congestionamiento vehicular. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el pavimento. De manera preliminar, se presume que fue atropellada por un camión que transportaba productos del mar.

Te puede interesar: El distrito de La Chorrera impulsa ruta turística cultural para atraer más visitantes

En redes sociales, usuarios reportaron que el tranque se extendía más allá del sector de Costa Verde. Ante la situación, algunos conductores optaron por desviarse hacia la carretera Panamericana (conocida como carretera vieja) a través del puente vehicular de Montelimar; sin embargo, esta alternativa también colapsó.

Agentes de la Policía Nacional de Panamá acudieron al lugar para acordonar la escena y controlar el tránsito.

El incidente también afectó la llegada de buses a la Terminal de Albrook, lo que generó largas filas de pasajeros que se dirigían hacia Panamá Oeste.