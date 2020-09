Miles de personas no han usado el Vale Digital; ahora incluyen a quienes nunca trabajaron

Mientras algunos aseguran que todavía no reciben el beneficio del Vale Digital, sepa usted que la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) tiene registradas a 168 mil personas que nunca lo han usado, y otras 58 mil personas llevan más de 3 meses sin usarlo.

En la AIG asumen que son personas que no han querido utilizarlo.

El administrador de la institución, Luis Oliva, explica que los últimos ya fueron deshabilitados del sistema y no van a poder hacer uso del mismo. “Actualmente contamos con 168 mil panameños que no han utilizado el vale digital, sin embargo, no han llegado a los 90 días, que es el momento en que se les baja del sistema. Exhortamos a todos los ciudadanos que piensen que pueden tener este beneficio, que consulten en la línea 140, en la opción 1 o en las redes sociales de sara.innovación.gob.pa”, instó el funcionario.

Y es que también existe el riesgo de que otros beneficiados nunca se enteren. Por alguna razón se creyó que el Vale Digital estaba principalmente destinado para personas que quedaron sin empleo o con contratos suspendidos, pero desde mitad de agosto y el mes de septiembre, se incluyó a personas que nunca han trabajado.

“Nosotros tenemos un sistema donde se encuentran estas personas debido a que basado en el decreto 400, esta persona no tiene una fuente de ingresos superior a 11 mil dólares el año pasado, no está trabajando, no tiene un salvoconducto, no ha sido reactivado, no es jubilado ni pensionado. Este tipo de consideraciones, cuando se ven en la lista, el sistema identifica y dice: Ok, esta persona probablemente está en riesgo y está en vulnerabilidad”, explicó Oliva.

Según el administrador, primero se destinó el Vale Digital en personas consideradas vulnerables de 4 circuitos. Ahora se incluyeron 6.

“Te puedo decir, el 3-1 en Colón; el circuito 8-1 que es Arraiján; el circuito 8-5 que es La Chorrera; el 8-9; el 8-10; el 8-8; el 4-1; el 6-1 y el 9-1. En esos circuitos, las personas que se encuentran en esta situación, se les han dado, y por eso te vas a encontrar muchas personas que nunca han trabajado, por ese mismo hecho”, sustentó el administrador de la AIG.

La resolución 1, del 26 de mayo de 2020, establece que no se recarga, sin haber consumido lo asignado en el mes anterior; y que cuando no se usa por 3 meses, se inhabilita, entendiéndolo como una renuncia tácita del beneficiado.

También se indica que la Comisión Interinstitucional es la que puede decidir sobre los fondos no utilizados, aunque la resolución establece que los mismos se devuelven al tesoro nacional.