Más de 700 personas fueron aprehendidas en las últimas 72 horas a nivel nacional, informa la Policía Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 712 personas fueron aprehendidas en las últimas 72 horas a nivel nacional, informó este lunes 10 de noviembre la Policía Nacional. La entidad señaló que, del total de detenidos, 412 fueron por oficio, 253 por faltas administrativas, 39 en flagrancia y ocho por microtráfico.

Durante los operativos, se realizaron 79 diligencias de allanamiento, en las cuales se decomisaron 15 armas de fuego, 186 municiones, 18 paquetes de droga, 109 carrizos con polvo blanco, 23 bolsitas con hierba seca y 47 bolsitas con polvo blanco. Además, se confiscaron 10,686.50 dólares en efectivo y se recuperaron ocho vehículos reportados como hurtados.

En materia de tránsito, la institución indicó que los agentes colocaron 3,365 boletas por diversas infracciones, entre las que destacan 556 por exceso de velocidad, 179 por luces no adecuadas, 79 por licencias vencidas, 45 por embriaguez comprobada y 35 por uso del celular mientras se conduce. Asimismo, fueron remolcados 152 vehículos por diferentes causas.

Las autoridades también informaron que se registraron 243 accidentes de tránsito en el país, con un saldo de 41 personas lesionadas y tres víctimas fatales, dos en la provincia de Chiriquí y una en el corregimiento de Chilibre.

Se pudo conocer que todas estas acciones se llevaron a cabo en el marco del Plan Firmeza, como parte de las acciones desarrolladas para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia.

En otra acción policial, agentes del orden incautaron un arma de fuego a tres ciudadanos que se desplazaban en un vehículo en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Antón. Los sospechosos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites correspondientes.