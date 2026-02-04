Dos personas lesionadas tras vuelco de camión en David

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a bajar la velocidad y respetar las normas de tránsito.

David, Chiriquí/Dos personas resultaron lesionadas a consecuencia de un accidente de tránsito tipo vuelco, registrado la tarde de este miércoles en el sector de Montilla, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor de un vehículo tipo camión perdió el control, lo que provocó que el automotor se volcara en el lugar. Los heridos fueron atendidos inicialmente por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de David y posteriormente trasladados al Hospital Regional Rafael Hernández, donde recibieron atención médica.

Tras el accidente, unidades del Departamento de Operaciones del Tránsito de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a bajar la velocidad y respetar las normas de tránsito, con el objetivo de prevenir accidentes que, en muchos casos, pueden tener consecuencias fatales.

El proceso de investigación se mantiene en curso para esclarecer las causas del accidente ocurrido en este punto del distrito de David.

Puedes leer: Autoridades investigan origen de incendios en vertederos de Pedasí y Guararé, hay varias denuncias

Con información de Demetrio Ábrego