Dos personas mueren en accidente de tránsito en La Chorrera

Dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes 14 de octubre en el sector de El Nazareno, en La Chorrera.

El siniestro involucró a un articulado y a un auto sedán, siendo este último el más afectado. En su interior viajaban las dos víctimas, que fallecieron en el lugar.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos para realizar las labores de rescate de los cuerpos, junto con unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección a La Chorrera, debido a la paralización temporal del tránsito.

