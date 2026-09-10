Más de 20 personas con oficios pendientes son ubicadas cada día en estaciones del Metro, según Policía

Según el reporte policial, estas verificaciones generan diariamente entre 20 y 25 resultados positivos, relacionados con oficios de captura, conducción o citaciones por diferentes delitos y procesos judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional realiza al menos 20 mil verificaciones diarias en las 33 estaciones del Metro de Panamá, como parte de un sistema de control que permite detectar a personas con oficios pendientes emitidos por las autoridades.

Según el reporte policial, estas verificaciones generan diariamente entre 20 y 25 resultados positivos, relacionados con oficios de captura, conducción o citaciones por diferentes delitos y procesos judiciales. Entre los casos reportados recientemente figura la captura de una persona en la estación de Villa Zaíta, en San Miguelito, quien mantenía un oficio de captura por un caso de violación.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el ciudadano era requerido por autoridades de la provincia de Darién y posteriormente sería tramitado ante las instancias correspondientes.

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Durante la jornada de este jueves también se registraron dos casos considerados relevantes en la estación de interconexión de San Miguelito, donde confluyen las líneas 1 y 2 del Metro. En ese punto, las verificaciones permitieron detectar a un ciudadano con un oficio de captura por el delito de estafa y a otra persona requerida por pandillerismo.

La Policía Nacional indicó que, además de estos delitos, durante las verificaciones se detectan con frecuencia personas requeridas por casos relacionados con violencia doméstica, entre otros procesos.

El sistema de control se mantiene de forma permanente en las 33 estaciones del Metro de Panamá. Las autoridades solicitaron a los usuarios paciencia durante las verificaciones, al señalar que, aunque el procedimiento puede generar demoras, forma parte de las acciones para ubicar a personas requeridas por las autoridades.

Según el reporte policial, las verificaciones se realizan diariamente y han permitido identificar personas con órdenes de captura, conducción o citaciones pendientes en distintos puntos de la red del Metro de Panamá.

Con información de Yenny Caballero