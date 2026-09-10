Unachi enfrenta una grave crisis financiera y pide al Ejecutivo fondos para pagar quincenas

La principal preocupación de las autoridades universitarias es evitar un cierre administrativo o educativo que pueda afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los más de 22 mil estudiantes de la institución.

Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) atraviesa una situación financiera y administrativa que su rector, Absel Navarro, calificó como crítica y grave, debido a la falta de recursos para hacer frente al pago de los salarios de docentes y administrativos.

Navarro informó que todavía no existe una fecha definida para el pago de la quincena anterior, mientras que este viernes corresponde realizar el nuevo desembolso a los funcionarios de la universidad.

”Fue producto de mala toma de decisiones en un momento determinado, y que ahora tenemos que vivir con esos efectos y esas consecuencias negativas, pero todo se puede enmendar, todo se puede solucionar, ya no podemos mirar hacia atrás, tenemos como universitarios y profesionales que somos buscar esa manera de que las cosas se corrijan”, indicó Navarro.

El rector explicó que, durante reuniones sostenidas en la ciudad de Panamá con representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, se plantearon acciones administrativas relacionadas con el personal y una revisión de la estructura de la institución.

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Sin embargo, señaló que estas medidas requieren tiempo para su ejecución, por lo que solicitó al Gobierno Nacional garantizar los fondos necesarios para cumplir con el pago de las quincenas pendientes.

Luego de una reunión con el Consejo General Universitario, se acordó la creación de dos comisiones, una política y otra económica, que tendrán la responsabilidad de buscar alternativas para enfrentar la crisis financiera y administrativa de la Unachi.

La principal preocupación de las autoridades universitarias es evitar un cierre administrativo o educativo que pueda afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los más de 22 mil estudiantes de la institución.

Ante este escenario, Navarro hizo un llamado al Órgano Ejecutivo para establecer mecanismos de diálogo que permitan encontrar una solución y hacer efectivo el pago de los salarios pendientes a docentes y administrativos.

Katherine Santamaría, vocera de los administrativos de la Unachi, reconoció la gravedad de la situación, pero pidió que durante la búsqueda de soluciones se respete la autonomía universitaria y la estabilidad de los más de 2 mil funcionarios que forman parte de la institución.

Por su parte, Cristian Villalta, vocero de los estudiantes, manifestó que este sector es el más vulnerable ante la crisis y expresó el temor de que la situación termine afectando el año lectivo.

Los distintos sectores de la comunidad universitaria esperan que las conversaciones con el Gobierno permitan establecer una salida que garantice el funcionamiento de la Unachi y la continuidad de las actividades académicas.

Con información de Demetrio Ábrego