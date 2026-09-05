Funcionarios de la Unachi siguen a la espera del pago de la última quincena de agosto

El retraso ocurre en medio de las dificultades financieras que enfrenta la universidad y el proceso de transición de la nueva administración.

Provincia de Chiriquí./Cerca de 2 mil administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúan a la espera del pago correspondiente a la última quincena de agosto.

De acuerdo con trabajadores consultados por TVN Noticias, han transcurrido más de 10 días sin recibir sus salarios. El retraso ocurre en medio del proceso de transición entre la anterior y la actual administración de la universidad, además de las dificultades financieras que enfrenta la institución por la falta de recursos.

“Estamos muy preocupados porque muchos de nuestros compañeros administrativos y docentes tienen compromisos económicos que deben cumplir. Ya con los anteriores problemas y ahora con estos nuevos retrasos se incrementan los plazos, cuotas e intereses por pagar”, dijo Katherine Santamaría, funcionaria administrativa de la Unachi.

El nuevo rector de la Unachi, Absel Navarro, informó que para esta semana, estarían analizando junto a la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, "los traslados de partida para el pago de los dineros de funcionamiento de la universidad, pero también hacer efectivo el nuevo presupuesto para la vigencia fiscal del 2027”.

El presupuesto proyectado para la universidad en 2027 rondaría los 100 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por el rector.