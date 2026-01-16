Más de 14 mil personas en Veraguas no saben leer ni escribir: autoridades refuerzan programas de alfabetización

De acuerdo con la entidad, durante el año pasado fueron alfabetizadas 350 personas en la provincia, como parte de los esfuerzos por reducir el analfabetismo.

Santiago, Veraguas/En la provincia de Veraguas, unas 14 mil personas no saben leer ni escribir, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una realidad que mantiene activas las acciones para incorporar a esta población a los programas de alfabetización que se desarrollan tanto en comunidades como en centros penitenciarios.

De acuerdo con la entidad, durante el año pasado fueron alfabetizadas 350 personas en la provincia, como parte de los esfuerzos por reducir el analfabetismo. En lo que va de este año, las autoridades buscan identificar y contactar a más personas que aún no han accedido a estos programas, con el objetivo de ampliar su cobertura.

Los planes de alfabetización también se ejecutan en la cárcel pública de Santiago, donde el año pasado dos grupos participaron del programa, beneficiando a 12 personas privadas de libertad que no sabían leer ni escribir. En este 2026, se mantienen dos nuevos grupos en proceso de culminación, los cuales serán graduados en las próximas semanas.

Actualmente, seis personas participan en el programa dentro del centro penitenciario, quienes, tras completar el proceso de alfabetización, podrán continuar sus estudios a través del programa Meta, iniciativa que permite dar seguimiento a su formación académica.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se destacó que la alfabetización no solo impacta a las comunidades rurales y urbanas, sino que también representa una herramienta de reinserción social para la población penitenciaria, al abrir oportunidades de educación y superación personal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para sumarse o informar sobre personas que requieran alfabetización, como parte del compromiso de reducir el rezago educativo en la provincia.

Con información de Ney Castillo