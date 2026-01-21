Pineda presenta anteproyecto para integrar a San Miguelito a la AAUD

La iniciativa deberá ahora ser evaluada por las comisiones legislativas correspondientes, antes de su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional.

El diputado Raúl Pineda presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que propone modificar la Ley 51 de 2010, con el objetivo de incorporar de manera definitiva al distrito de San Miguelito dentro de la competencia de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La iniciativa legislativa apunta a garantizar un servicio de recolección de desechos sólidos eficiente y continuo, enfocado en la protección de la salud pública, en un distrito que por años ha enfrentado problemas ambientales y sanitarios asociados a la gestión del aseo urbano.

De acuerdo con el anteproyecto, la AAUD asumiría la planificación, administración, operación y fiscalización del servicio de recolección, mientras que el Municipio de San Miguelito mantendría funciones de coordinación comunitaria y fiscalización social, con el fin de asegurar la participación ciudadana y la supervisión local.

Te puede interesar: Contraloría autoriza nuevo esquema de refrendo en San Miguelito en plena polémica por la basura

El documento también establece un plazo máximo de 180 días para la implementación progresiva de la cobertura total del servicio en el distrito, una vez la norma entre en vigencia.

Según se explica en la exposición de motivos, la propuesta busca corregir un modelo de gestión que ha demostrado limitaciones para atender de manera adecuada las necesidades de una de las zonas más densamente pobladas del país.

El anteproyecto reafirma el carácter del aseo como un servicio público de interés social y se enmarca, de acuerdo con el proponente, en el compromiso de mejorar la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de los residentes de San Miguelito, en medio de una coyuntura marcada por constantes quejas ciudadanas por la acumulación de basura.

La iniciativa deberá ahora ser evaluada por las comisiones legislativas correspondientes, antes de su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional.