Contraloría autoriza nuevo esquema de refrendo en San Miguelito en plena polémica por la basura

La Contraloría General de la República emitió la Resolución No. 150-DNFG, mediante la cual autoriza la delegación de refrendo a servidores públicos de la Dirección Nacional de Fiscalización General, específicamente a coordinadores jefes y supervisores de fiscalización en el Municipio de San Miguelito.

La resolución, firmada por el contralor general Anel Flores y fechada el 16 de enero de 2026, modifica el artículo quinto de la Resolución No. 1703-DNFG, del 19 de mayo de 2025, que había aprobado delegaciones de refrendo para funcionarios de esa dirección.

De acuerdo con el documento, la medida permitirá a los funcionarios delegados refrendar actos relacionados con los fondos públicos del Municipio de San Miguelito, hasta un monto de B/. 1,000.00, sobre actos de manejo de bienes y fondos públicos, siempre que se realicen conforme a las disposiciones legales vigentes.

En la resolución se sustenta que la Contraloría tiene la facultad de delegar sus atribuciones, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y garantizar una fiscalización más eficiente del uso de los recursos públicos, tal como lo establecen la Ley 32 de 1984 y sus modificaciones.

Asimismo, se establece que la resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación y ordena su publicación en la Gaceta Oficial, cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes.

La Contraloría reiteró que esta delegación se realiza en el marco de sus funciones constitucionales y legales, orientadas a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los recursos del Estado.

La resolución de la Contraloría es sancionada días después de la polémica entre Flores y la alcaldesa Irma Hernández por la decisión de que la Autoridad de Aseo Urbano Dominiciliario sería la encargada de la recolección de los desechos en este distrito hasta nuevo aviso.

En medio de la polémica, la alcaldesa Hernández manifestó públicamente que recibió una llamada del Contralor solicitando una reunión con la dueña de la empresa Revisalud, declaraciones confirmadas por Flores, quien aseguró que solo sirvió como puente y emitió términos inapropiados contrala la autoridad electa.