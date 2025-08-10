Planta potabilizadora de Penonomé opera al 55% por falla en bomba de captación

Penonomé, Coclé/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora de Penonomé se encuentra operando al 55 % de su capacidad debido a una incidencia en la bomba número 1 de la toma de agua cruda.

Técnicos de la institución trabajan para resolver la situación en el menor tiempo posible, con el objetivo de restablecer el servicio. El suministro hacia la población se normalizará de forma progresiva, a medida que los tanques de reserva de la planta alcancen sus niveles óptimos.

El Idaan advirtió que algunos sectores podrían experimentar interrupciones temporales o bajas presiones, mientras que en otras áreas el servicio se mantendrá estable gracias al aporte de pozos profundos.

La entidad reiteró su llamado a la población para hacer un uso racional del agua, con el fin de garantizar el abastecimiento a todos los usuarios.