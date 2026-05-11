Playa La Barqueta concentra la mayoría de rescates acuáticos registrados este año en Chiriquí

La directora regional de Sinaproc en Chiriquí, Mónica Acosta, confirmó que esta playa mantiene una alta incidencia de emergencias acuáticas debido a la gran cantidad de visitantes que recibe cada fin de semana y temporada de descanso.

Chiriquí/Dos jóvenes de 24 y 28 años estuvieron a punto de morir ahogados en playa La Barqueta, en el distrito de Alanje, luego de ser arrastrados por el mar mientras se encontraban en el área. Ambos fueron rescatados por ciudadanos que se percataron de la emergencia y lograron sacarlos del agua a tiempo.

El incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que persisten en esta playa chiricana, considerada una de las más concurridas de la provincia y también una de las que más reportes de rescates acumula en lo que va del año.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ya suman 22 los rescates realizados en playas del país durante este 2026, muchos de ellos precisamente en playa La Barqueta, donde las condiciones marítimas, las mareas y el llamado “mar de fondo” continúan representando un peligro para los bañistas.

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La directora regional de Sinaproc en Chiriquí, Mónica Acosta, confirmó que esta playa mantiene una alta incidencia de emergencias acuáticas debido a la gran cantidad de visitantes que recibe cada fin de semana y temporada de descanso.

“Playa La Barqueta tiene gran estadística de estos 22 rescates. La gran mayoría han sido aquí. Es una de las playas más cercanas y más concurridas de la provincia de Chiriquí”, señaló la funcionaria.

Acosta insistió en que muchas de estas situaciones pueden evitarse si las personas atienden las advertencias de seguridad y respetan las restricciones colocadas por los organismos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar al mar cuando haya bandera roja y seguir las indicaciones de los equipos de vigilancia y rescate, advirtiendo que ignorar estas alertas puede poner vidas en riesgo.

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