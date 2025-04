Autoridades hacen llamado a priorizar la educación por encima del paro

Los docentes llamaron a paro los días 3 y 4 de abril. El Meduca ha llamado a los docentes a no afectar a los estudiantes.

Panamá/En medio del llamado a paro de los docentes, Aymeth Espinosa, directora regional de San Miguelito, pidió a los educadores buscar estrategias que no afecten el derecho a la educación, el cual prevalece sobre el derecho a la huelga.

“Yo siento que los docentes son estrategas por excelencia, conocen bien toda la parte legal. Esperamos que busquen las estrategias y vean la manera en la que podamos atender a nuestros estudiantes. Hacemos ese llamado para no afectar ese derecho a la educación, que prevalece sobre el derecho a la huelga. Queremos una sociedad justa, equitativa, pero que la principal razón sea la educación, porque esa es la que va a formar a los ciudadanos del futuro”, expresó Espinoza.

La funcionaria manifestó que, aunque a esta hora no se puede dar un balance, en la última convocatoria a paro la región reportó un 98.2% de asistencia de docentes y un 87% de estudiantes.

Destacó que esa baja asistencia de estudiantes se debe a que los padres tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela. A pesar de los esfuerzos que ha realizado la ministra, se mantiene la resistencia por parte de algunos gremios docentes. Sin embargo, subrayó que algunos docentes que asistieron a la primera convocatoria de paro, hace una semana, en esta ocasión no participarán.

Con respecto al video que circuló en redes sociales y que fue presentado por un diputado en la Asamblea Nacional, donde se mostraba a un docente que, durante un acto cívico, indicaba a los estudiantes que oponerse a la medida de paro es ir en contra de los docentes, indicó que “no aceptamos ese tipo de posiciones de los docentes en un escenario educativo ante estudiantes”.

Anunció que ya el Meduca inició las investigaciones, aunque sin precisar el lugar donde ocurrió el hecho, y se limitó a decir que no sucedió en la capital del país. “Repudiamos totalmente la conducta del docente”, afirmó.

Señaló que cuando se dan huelgas o paros, las clases perdidas no se recuperan porque son tiempos específicos para aprender. “Por más que se diga que se recupera, no es así. Se recupera la asistencia, pero el proceso de aprendizaje no se recupera”, acotó la funcionaria.

Imágenes de TVN Noticias mostraron cómo algunos estudiantes, sobre todo del interior del país, ya están llegando a sus escuelas. Este fue el caso del Colegio Instituto David, en la provincia de Chiriquí. En su mayoría, los que llegaron eran estudiantes graduandos. Una estudiante dijo que entiende la causa, pero que no está de acuerdo con la forma.

Ante el llamado a huelga de los docentes por 48 horas, con posibilidad de extenderse de forma indefinida, la ministra de Educación, Lucy Molinar, salió al paso el martes 1 de abril y envió una advertencia: se hará cumplir la ley con respecto al descuento.

Dijo que respetan el "derecho de todo el mundo" de estar a favor o en contra, pero que el derecho a la educación de los que menos pueden no puede estar en cuestionamiento.

Agregó que es su deber “defender” la educación y que el jueves 3 y viernes 4 de abril serán días de jornada regular.