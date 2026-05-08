Policía aprehende tercer adolescente vinculado a robo agravado en avenida Balboa

De igual manera, durante otra diligencia efectuada en el sector de Terraplén, las autoridades lograron recuperar un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas del robo.

Panamá/Un tercer adolescente fue aprehendido por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el robo agravado cometido contra una pareja de adultos mayores en la avenida Balboa, caso que continúa bajo investigación y que ya ha dejado varias diligencias operativas en distintos puntos de la capital.

La acción policial se desarrolló en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde unidades policiales realizaron diligencias operativas que permitieron ubicar al menor de edad mientras se desplazaba en un vehículo junto a su madre.

“La acción policial se desarrolló mediante diligencias operativas realizadas en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde las unidades policiales lograron ubicar al menor de edad cuando se desplazaba a bordo de un vehículo junto a su madre”, indicó el informe oficial.

Tras su aprehensión, el adolescente fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

De igual manera, durante otra diligencia efectuada en el sector de Terraplén, las autoridades lograron recuperar un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas del robo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas al hecho. Como recordarán, el hecho se registró el pasado fin de semana cuando tres personas atacaron a una pareja de adultos mayores cuando caminaban por la Avenida Balboa, todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local del área.

Cabe señalar que, ayer jueves, dos adolescentes fueron aprehendidos por su supuesta vinculación en dicho robo. La captura de los jóvenes se dio durante un operativo realizado en el sector de Curundú durante horas de la madrugada. Los jóvenes tienen entre 15 y 17 años de edad.