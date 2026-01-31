Policía detiene a colombiano con 35 mil dólares en efectivo en Bella Vista

La Policía Nacional continúa investigando el caso para determinar la procedencia del dinero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano colombiano de 24 años fue retenido por unidades de la Policía Nacional luego de ser sorprendido transportando 35 mil 800 dólares en efectivo, cuyo origen no pudo justificar.

El incidente ocurrió en la calle San Juan Bautista, cerca de un colegio privado del barrio El Cangrejo, corregimiento de Bella Vista, donde los agentes mantenían un puesto de observación. Al recibir la voz de alto, el conductor mostró signos de nerviosismo, lo que motivó la inspección del vehículo particular de color gris. Durante la revisión se localizó la mencionada suma de dinero.

El ciudadano y el efectivo fueron remitidos ante las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales pertinentes. La Policía Nacional continúa investigando el caso para determinar la procedencia del dinero.

