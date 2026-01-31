Capturan a tres personas por robo a conductor de plataforma digital en San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la aprehensión de tres personas, presuntamente vinculadas a un robo agravado en perjuicio de un conductor de una plataforma digital, hecho ocurrido en el distrito de San Miguelito.

Según las investigaciones preliminares, los sospechosos habrían solicitado el servicio de transporte mediante una aplicación digital en el sector de Torrijos Carter. Al llegar al punto acordado, los individuos sorprendieron al conductor, amenazándolo con un arma de fuego, despojándolo de sus pertenencias personales y del vehículo.

Tras recibirse la alerta, los agentes policiales activaron de inmediato un operativo de búsqueda que permitió dar seguimiento al recorrido del automóvil sustraído. Durante la huida, los presuntos delincuentes colisionaron con otro vehículo, posteriormente abandonaron el auto robado y se dieron a la fuga, refugiándose en una residencia del área.

Mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se realizó el allanamiento del inmueble, logrando la aprehensión de los tres sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Puedes leer: Clima en Panamá: Autoridades mantienen avisos de vigilancia por vientos intensos y riesgo de incendios en el país