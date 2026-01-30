Clima en Panamá: Autoridades mantienen avisos de vigilancia por vientos intensos y riesgo de incendios en el país

De acuerdo con los meteorólogos de la institución, informaron que el primer aviso se mantiene vigente hasta el 3 de febrero, debido al desplazamiento de un sistema frontal que está generando el incremento de los vientos, un fenómeno característico de la temporada seca.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió dos avisos de vigilancia ante las condiciones atmosféricas que afectan al país, relacionadas con vientos intensos y el aumento del riesgo de incendios de masa vegetal.

De acuerdo con los meteorólogos de la institución, informaron que el primer aviso se mantiene vigente hasta el 3 de febrero, debido al desplazamiento de un sistema frontal que está generando el incremento de los vientos, un fenómeno característico de la temporada seca. Según explicó, se prevé que los vientos puedan alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían oscilar entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Las áreas que podrían experimentar mayor impacto incluyen sectores de David, en la provincia de Chiriquí, y Santiago, en Veraguas, aunque las condiciones ventosas podrían presentarse tanto en el Caribe como en el Pacífico.

La entidad también mantiene un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios de masa vegetal, situación favorecida por la baja humedad y el incremento de los vientos.

Esta advertencia estará vigente hasta el 31 de enero, periodo en el que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención para evitar la ocurrencia de incendios forestales. De acuerdo con los pronósticos, a partir del 1 de febrero se espera un leve cambio en las condiciones atmosféricas, con la posibilidad de aguaceros aislados en algunas regiones del país.

Las áreas donde podrían registrarse estas precipitaciones incluyen la región de Azuero, el sur de Veraguas, Panamá Oeste y sectores de Culebra. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas de prevención ante los efectos que puedan generar estas condiciones meteorológicas.

