Policía incauta 698 paquetes con presunta droga en la embarcación Reina del Mar en Colón

El decomiso se realizó cerca de Isla Grande, en Costa Arriba de Colón, durante un patrullaje del operativo Bloqueo Central II.

Colón, Colón/Un total de 698 paquetes con presunta droga fueron incautados por agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional, durante un patrullaje próximo a Isla Grande, en Costa Arriba de la provincia de Colón.

La sustancia ilícita fue encontrada dentro de 28 sacos a bordo de la embarcación Reina del Mar, como parte del operativo Bloqueo Central II, desarrollado en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el decomiso formó parte de una serie de acciones operativas que permitieron incautar 1.21 toneladas de droga en menos de ocho horas.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales y las investigaciones del caso.

Agregaron que las acciones se desarrollan en el marco del Plan Firmeza con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las actividades vinculadas al narcotráfico.

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