Sin compensación y con buses excedentes: la preocupación de transportistas de Arraiján por la llegada de Línea 3

Los transportistas consideran que la reorganización debe ser coordinada con la ATTT y contar con la participación del sector, ante los cambios que podrían afectar las rutas de Ciudad del Futuro, Vista Alegre, Burunga, Nuevo Chorrillo, Hato Montaña y Nuevo Emperador.

Arraiján, Panamá Oeste/Los transportistas de Panamá Oeste expresaron su preocupación por el futuro de las unidades que podrían quedar sin operar cuando entre en funcionamiento la Línea 3 del Metro y se reorganice el sistema de transporte público. Los dirigentes piden una reunión con las autoridades para buscar alternativas y cuestionan la decisión del Gobierno de descartar compensaciones.

Candelario Sánchez, presidente de la ruta de Ciudad del Futuro, calificó como lamentable que se haya anunciado que no habrá compensación para los transportistas y sostuvo que debe abrirse un espacio de diálogo para atender la situación.

“Estamos dispuestos al diálogo para ver de qué manera se reorganiza el sistema, pero tiene que haber participación de ambos”, manifestó.

Sánchez advirtió que el eventual excedente de buses requiere una solución para evitar que los propietarios de certificados de operación queden cesantes y que numerosas familias pierdan su sustento.

“Tenemos que hablar para que ese excedente se pueda poner en mesa y le busquemos cuál es la mecánica a seguir”, señaló, al insistir en que las autoridades deben atender el tema y plantear alternativas.

Por su parte, Guzmán Blanco, presidente de la piquera de Vista Alegre, indicó que los dirigentes de las siete prestatarias afectadas han solicitado reuniones y encargado un estudio técnico para evaluar el impacto de la entrada en operación del Metro y presentar propuestas al Gobierno.

Aseguró que los transportistas no están esperando una compensación económica, sino buscando soluciones para reorganizar el servicio. Añadió que, hasta el momento, no han recibido una respuesta concreta de las autoridades sobre sus planteamientos.

Los transportistas consideran que la reorganización debe ser coordinada con la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT) y contar con la participación del sector, ante los cambios que podrían afectar las rutas de Ciudad del Futuro, Vista Alegre, Burunga, Nuevo Chorrillo, Hato Montaña y Nuevo Emperador.

La entrada en operación de la Línea 3 está prevista para dentro de aproximadamente dos años, por lo que los dirigentes insisten en que es necesario definir con anticipación qué ocurrirá con las unidades y los propietarios que podrían quedar fuera del sistema.

Información de Nicanor Alvarado

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